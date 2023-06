Ucrânia comemora primeiras vitórias na ofensiva contra a Rússia

As forças armadas da Ucrânia afirmaram ter libertado uma série de aldeias ao longo linha de frente da guerra contra a Rússia, no oeste de Donetsk. Nesta segunda-feira, 12, quase uma semana após Kiev iniciar sua aguardada contraofensiva, foi a vez da aldeia de Storozheve.

Vídeos veiculados nas redes sociais do governo ucraniano mostram soldados levantando a bandeira do país sobre a aldeia de Blahodatne, ao sul da cidade de Velyka Novosilka, um dos principais eixos da contraofensiva até agora. Soldados de outra brigada posaram com o estandarte de sua unidade em Neskuchne. Mais tarde no domingo 11, Kiev disse que havia retomado o controle de uma terceira aldeia, Makarivka.

BREAKING: The Ukrainian Army has liberated the village of Blahodatne. The Ukrainian flag is back! 🇺🇦 pic.twitter.com/L9brpFSUne — Visegrád 24 (@visegrad24) June 11, 2023

Ukrainian forces from the 129th Territorial Defense Brigade in a recently liberated Neskuchne, Donetsk Oblast. pic.twitter.com/KXzW3Amv55 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 11, 2023

Las fuerzas ucranianas liberaron Makarivka. En general, en 36 horas, el ejército ucraniano ha liberado más de 100 km². #Ucrania #Contraofensiva #Donetsk #Zaporizhzhia pic.twitter.com/TYG5L57Obb — Capy Ruiz (@MisurasataNi) June 11, 2023

+ Ucrânia: dados sísmicos indicam que barragem de Kakhovka foi explodida

A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, anunciou a libertação da aldeia Storozheve por fuzileiros navais na manhã desta segunda-feira, em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram.

A pequena aldeia fica às margens do rio Mokri Yaly, a separa de Blahodatne, reconquistada no fim de semana.

Continua após a publicidade

“A bandeira nacional está voando sobre Storozheve novamente, e será o mesmo com todos os assentamentos até que liberemos todas as terras ucranianas”, disse Maliar. “Obrigado Contra-Almirante Mykhailo Ostrogradskyi, da 35ª Brigada Separada de Fuzileiros Navais. Continuaremos… Glória à Ucrânia!”

+ Otan pode enviar soldados para a Ucrânia, diz autoridade

De acordo com blogueiros militares russos, as principais batalhas agora se concentram em Urozhaine, mais ao sul de Donetsk, enquanto os ucranianos lutam de vila em vila, em ambos os lados do rio. Autoridades de Kiev dizem que os russos explodiram uma pequena barragem no rio Mokri Yaly, na tentativa de impedir os avanços da ofensiva.

Segundo o principal comando militar da Ucrânia, suas forças estão envolvidas em batalhas pesadas em pontos críticos do front nesta segunda-feira. Na véspera, 25 batalhas foram registradas perto da cidade de Bakhmut, no leste do país, bem como mais ao sul na região de Donetsk, perto de Avdiivka e Maryinka.

Também há áreas muito ativas perto de Bilohorivka, na região de Luhansk, disse o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.

+ Rússia diz que deteve início de contraofensiva ucraniana

O Instituto para o Estudo das Guerras, um centro de pesquisas americano, disse nesta segunda-feira que as forças ucranianas fizeram “avanços verificados visualmente” nas regiões de Donetsk e Zaporizhzhia, e que fontes russas “confirmaram, mas procuraram minimizar” esses avanços.

Cenas de soldados, mais uma vez, libertando aldeias é emocionante para Kiev e seus aliados. No entanto, o progresso foi mais lento, ou quase inexistente, em regiões como Zaporizhzhia, onde muitos soldados e equipamentos foram perdidos.