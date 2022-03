Ucrânia acusa Rússia de bombardear teatro em Mariupol

O Conselho da cidade portuária de Mariupol, na Ucrânia, afirmou nesta quarta-feira, 16, que forças russas bombardearam um teatro onde cerca de 1.200 civis estavam abrigados. Ainda não se sabe o número de feridos ou mortos em decorrência do ataque aéreo.

“Outro crime de guerra horrendo em Mariupol (…) O edifício está agora totalmente em ruínas (…) Parem os criminosos de guerra russos!”, postou Dmytro Kulebo, Ministro das Relações Exteriores ucraniano.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022