Ucrânia acusa exército russo de atacar pessoas em fila para comprar pão

Um ataque contra uma fila de pessoas que esperavam para comprar pão deixou ao menos dez mortos na cidade de Chernigov, no norte da Ucrânia. O Serviço Estatal de Comunicações Especiais e Proteção da Informação do país apontou as tropas russas como responsáveis pela ofensiva.



“Em Chernigov, as tropas russas dispararam contra as pessoas que faziam fila para comprar pão: ao menos, 10 mortos”, indicou o órgão, por meio de mensagem postada no Twitter nesta quarta-feira, 16.

De acordo com a apuração da agência de notícias local “Ukrinform”, o ataque aconteceu às 10h da manhã do horário local (7h de Brasília).

“Hoje, as forças russas dispararam e mataram dez pessoas que faziam fila para comprar pão em Chernigov. Estes ataques horríveis devem parar”, postou a Embaixada dos Estados Unidos em Kiev no Twitter.