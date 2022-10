Turistas são detidos após roubarem gôndola em Veneza

Dois turistas foram presos na quinta-feira, 20, em Veneza, cidade da Itália, por supostamente terem roubado uma gôndola. Além das acusações criminais por se apropriar do barco, a dupla de nacionalidade francesa também enfrentará um processo civil por danos morais ao gondoleiro.

De acordo com informações da rede de notícias CNN, os dois homens, de cerca de 30 anos, foram presos após serem flagrados por moradores locais ziguezagueando com a embarcação pelo Grande Canal de Veneza na madrugada de quinta-feira.

“Três rapazes viram imediatamente que ela havia sido roubada, os pararam e chamaram a polícia. Eles salvaram minha gôndola, senão quem sabe onde ela teria ido parar pela manhã”, disse o proprietário do barco, Giorgio Bognolo.

O gondoleiro afirmou ter se sentido ofendido com o comportamento dos turistas, no momento em que encontrou sua embarcação roubada, cujo percurso foi interrompido na altura do Museu Guggenheim, a cerca de 300 metros do local onde estava atracado.

“Eles estavam rindo como se fosse tudo um jogo e não se desculparam. Foi isso que realmente me machucou”, disse Bognolo, que acusa os homens de terem danificado a embarcação e sumido com alguns de seus itens.

O advogado do italiano, Augusto Palese, informou que seu cliente está buscando indenização pelos enfeites supostamente jogados para fora da gôndola, além de arranhões à embarcação. Os danos materiais foram calculados em 15 mil euros (78 mil reais). Também serão cobrados o valor dos dias de trabalho perdidos em que o barco estiver em reparo, acrescidos de “danos morais”.

O advogado estima que a ação civil pode ser concluída em cerca de um mês, enquanto o processo criminal pode levar até seis meses.

O comissário-chefe da polícia municipal de Veneza, Gianfranco Zarantonello, informou à CNN que o roubo de gôndolas se tornou comum entre os turistas, e alertou sobre os riscos da prática.

“Durante a comemoração do Ano Novo, turistas caíram [de uma gôndola roubada] e quando os alcançamos, um deles estava morrendo de hipotermia. Nós o salvamos”, disse o oficial.