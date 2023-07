Trump recebe aviso para depor a júri sobre tentativa de anular as eleições

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, disse nesta terça-feira, 18, que foi informado pelo Conselheiro especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, que tornou-se oficialmente alvo de uma investigação criminal sobre a tentativa de reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020.

“O insano Jack Smith, o procurador do Departamento de Justiça de Joe Biden, enviou uma carta (novamente, no domingo à noite!) [dia 16 de julho] afirmando que eu sou ALVO da investigação do Grande Júri de 6 de janeiro, e me dando apenas 4 dias para comparecer ao Grande Júri, o que quase sempre significa uma prisão e acusação”, postou Trump em sua rede social Truth Social.

O grande júri que investiga a possível interferência nas eleições de 2020 se reuniu nesta terça-feira no tribunal federal em Washington. Atualmente, o procurador Smith investiga apenas as ações de Trump antes do ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, ao contrário do que o ex-presidente alegou.

A investigação inclui a apresentação de uma lista de eleitores falsos no estados em que o republicano perdeu nas urnas e também uma campanha de pressão contra seu então vice-presidente, Mike Pence, para tentar impedir a certificação do resultado eleitoral pelo Congresso, que instituiu o atual presidente americano, Joe Biden.

Esta é a terceira vez que o ex-presidente é indiciado formalmente em processos criminais neste ano. Em março, ele foi acusado de falsificar registros comerciais e, três meses depois, tornou-se alvo de uma investigação pelo desvio de documentos sigilosos da Casa Branca para sua residência pessoal.

Na nova carta de intimação do Departamento de Justiça, os procuradores federais deixam evidente que eles estão focados nas ações de Trump para reverter sua derrota em 2020, e não apenas nas atitudes de seus eleitores que invadiram o Capitólio para impedir a confirmação do resultado eleitoral.

Segundo as regulamentações do Departamento de Justiça, os procuradores possuem autorização para notificar suspeitos de que eles se tornaram alvo de uma investigação. Na maioria das vezes, quando uma pessoa está no centro das investigações, é porque há um forte indício de que uma acusação formal será feita, mas ainda é possível que Trump não seja acusado.

A notificação não é obrigatória, mas procuradores costumam informar os suspeitos. Uma vez avisado, o investigado tem a oportunidade de apresentar evidências ou depor perante o grande júri.

