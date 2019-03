Trump planeja pedir US$ 8,6 bi para muro fronteiriço no orçamento de 2020

O presidente americano, Donald Trump, planeja pedir 8,6 bilhões de dólares no orçamento de 2020 para financiar o muro que quer construir na fronteira mexicana, disse seu assessor econômico, Larry Kudlow, neste domingo 10.

Perguntado pela Fox News sobre a esperada oposição do Congresso ao valor, Kudlow respondeu: “suponho que haverá.”

De acordo com o Washington Post, em seu orçamento para o ano fiscal de 2020, que será revelado nesta segunda-feira, Trump quer alocar 5 bilhões de dólares do orçamento do Departamento de Segurança Interna e 3,6 bilhões do Pentágono para seu projeto de fronteira para impedir a imigração ilegal.

Estes fundos se somariam ao financiamento emergencial de 6,7 bilhões de dólares previstos de acordo com a declaração de “emergência nacional” anunciada em 15 de fevereiro.

Na última vez em que Trump pediu aos parlamentares para aprovarem fundos para a cerca da fronteira – por 5,7 bilhões de dólares – a briga com o Congresso terminou em um “shutdown”, ou fechamento parcial do governo federal, de 35 dias.

“Trump vai continuar com seu muro. Ele vai insistir na segurança das fronteiras, acho que é essencial”, acrescentou Kudlow.

Mas os líderes democratas no Congresso imediatamente reiteraram sua oposição ao financiamento de um muro.

“O presidente Trump causou danos a 8 milhões de americanos quando decidiu, de forma imprudente, fechar o governo para obter seu muro caro e ineficaz, que, como prometido, deveria ser pago pelo México”, lembraram em comunicado conjunto a presidente democrata da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, e o chefe da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer.

“O Congresso se recusou a financiar o muro e ele (Trump) foi forçado a admitir sua derrota e reabrir o governo. O mesmo cenário será repetido se ele tentar fazer de novo. Esperamos que ele tenha aprendido a lição”, disseram.