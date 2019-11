Trump faz visita surpresa a tropas americanas no Afeganistão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama Melania Trump fizeram uma visita surpresa nesta quinta-feira, 28, às tropas americanas no Afeganistão. Durante sua passagem pelo país, o republicano anunciou a retomada do diálogo de paz com o Talibã. Trump disse que espera conseguir um acordo para pôr fim à guerra no Afeganistão, quase três meses depois de romper as negociações com o grupo. “Os talibãs querem chegar a um acordo, e estamos nos reunindo com eles”, afirmou.

O presidente americano ainda encontrou com cerca de 1.500 militares americanos e participou de ceia especial de Ação de Graças com as soldados na base aérea de Bagram, nos arredores de Cabul. “Não há nenhum outro lugar onde eu gostaria de celebrar o Dia de Ação de Graças”, disse Trump.

Logo após desembarcar no país, Trump também participou de uma reunião bilateral com o presidente afegão, Ashrav Ghani. Esta é a primeira visita do líder americano ao Afeganistão desde o início do seu mandato.

Donald Trump discursa a soldados americanos durante visita ao Afeganistão – 28/11/2019

A estadia de Trump no Afeganistão foi rápida. Ainda nesta tarde (horário de Brasília), o avião presidencial americano voava de volta aos Estados Unidos. O presidente deve chegar a tempo para passar a noite na Flórida. As negociações de paz entre Estados Unidos e o Talibã estavam em seus passos iniciais, após os americanos terem concordado em excluir o atual governo afegão das conversas para atender a uma demanda do grupo, que vê o governo de Ghani como ilegítimo. Mas as negociações foram abruptamente travadas após sucessivos atentados no Afeganistão, reivindicados por militantes do grupo.

(Com EFE e AFP)