Donald Trump sanciona lei em apoio a manifestantes em Hong Kong

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou nesta quarta-feira, 27, um projeto de lei aprovado pelo Congresso americano em apoio aos manifestantes em Hong Kong.

“Eu assinei essa lei em respeito ao presidente Xi [Jinping], à China e à população de Hong Kong”, escreveu o republicano, em um documento divulgado pela Casa Branca. A lei “está sendo promulgada na esperança de que os líderes e representantes da China e de Hong Kong possam resolver amigavelmente suas diferenças, levando a paz e a prosperidade a longo prazo para todos”, acrescentou Trump.

Ontem, o presidente americano havia dito que as conversas com os chineses para a conclusão da chamada “fase 1” do acordo comercial entre os dois países estava “indo muito bem”, mas ponderou que os EUA estavam observando os desdobramentos dos protestos pró-democracia em Hong Kong, que ocorrem desde março.

A lei sancionada nesta quarta por Trump foi aprovada na semana passada na Câmara dos Representantes e no Senado. Entre outras ações, a legislação prevê que o secretário de Estado americano se certifique anualmente que Hong Kong permanece suficientemente independente de Pequim e incumbe o presidente dos EUA de impor sanções a indivíduos que suprimam os direitos humanos no território semiautônomo.

Logo após a aprovação no Congresso americano, os governos da China e de Hong Kong criticaram o projeto de lei. No dia 25 de novembro, o vice-ministro de Relações Exteriores da China, Zheng Zeguang, afirmou que os EUA iriam “arcar com todas as consequências que surgirem” caso a lei fosse sancionada por Trump.