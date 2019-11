Trump faz nova ameaça de privar Califórnia de ajuda federal para incêndios

O republicano Donald Trump ameaçou mais uma vez, neste domingo 3, privar a Califórnia de uma ajuda federal destinada à luta contra incêndios, após as críticas feitas pelo governador deste estado, o democrata Gavin Newsom, contra a política ambiental do presidente.

Nas últimas semanas, vários incêndios arrasaram cerca de 40.000 hectares nesse gigantesco estado do oeste dos Estados Unidos, onde hoje os bombeiros ainda lutavam contra as chamas do “Maria”, a cerca de 100 quilômetros ao noroeste de Los Angeles.

O presidente retomou os ataques já lançados no ano passado, quando outros incêndios violentos devastaram a parte norte do estado, provocando a morte de 86 pessoas. Trump acusou o governador Gavin Newsom de “fazer um trabalho horrível em termos de administração florestal”.

“Disse-lhe, desde a nossa primeira reunião, que tinha de limpar suas matas, não importando o que os ambientalistas tenham exigido”, declarou neste domingo.

“Todo o ano é a mesma coisa (…) Vem ao governo federal por dinheiro. Isso acabou. Que assuma sozinho”, completou, retomando a ameaça do ano passado, que nunca chegou a ser aplicada.

“Você não acredita em mudança climática, você não tem nenhum lugar nessa conversa”, respondeu o governador pelo Twitter.

Ontem, em entrevista ao jornal “The New York Times“, Newsom havia criticado o presidente de “lançar um ataque em larga escala contra o antídoto” para os incêndios, ao desmantelar as políticas para combater o aquecimento global adotadas no estado.

Longe dessa disputa, os bombeiros seguiam hoje mobilizados contra o incêndio Maria, controlado em 50%, e o foco de Kincade, mais perto de San Francisco, sob controle em 74%.

Os demais focos estão controlados, e os moradores evacuados começam a voltar para suas casas.