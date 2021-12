Trump diz ter tomado dose de reforço contra Covid e é vaiado por plateia

O ex-presidente americano Donald Trump foi vaiado por apoiadores após afirmar que recebeu dose de reforço contra a Covid-19. A declaração foi feita na noite de domingo, 19 durante última parada da History Tour, uma série de entrevistas ao vivo junto ao ex-âncora da Fox News Bill O’Reilly.

“Tanto o presidente quanto eu estamos vacinados”, disse O’Reilly no American Airlines Center, em Dallas, no estado do Texas, sendo vaiado logo em seguida.

“Você recebeu a dose de reforço?”, perguntou ao ex-presidente, que respondeu “sim”. Em seguida, O’Reilly diz “eu também”, provocando mais vaias.

NEW: During their show in Dallas, President Trump reveals to @BillOReilly he got the vaccine booster shot. pic.twitter.com/fhkOQEeeEQ

— No Spin News (@NoSpinNews) December 20, 2021