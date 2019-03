Trump diz que ‘sente profundamente’ condenação de ex-chefe de campanha

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na sexta-feira, 8, que “sente profundamente” por Paul Manafort, seu ex-chefe de campanha, ter sido condenado a 47 meses de prisão por fraude, mas se mostrou satisfeito com o fato de a pena ser menor do que o esperado.

Trump disse que o processo contra Manafort é um “golpe organizado” para prejudicá-lo e lamentou a “caça às bruxas”, apesar de o juiz indicar que não houve nenhum conluio com a Rússia – na verdade, o juiz do caso afirmou que o processo não tinha ligação com a Rússia.

Na próxima semana, em uma corte federal de Washington, ele vai conhecer sua outra sentença – desta vez, pelos crimes de conspiração e interferência com testemunhas.

O ex-colaborador de Trump chegou ao tribunal em uma cadeira de rodas e vestido com o macacão de presidiário. Trata-se de cena extraordinária para o lobista e consultor americano que talvez tenha exercido o maior poder sobre um país estrangeiro, a Ucrânia.

