Trump diz que irá declarar emergência se não conseguir acordo sobre muro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 25, que irá declarar emergência nacional se não conseguir chegar a um acordo com democratas sobre a segurança de fronteira. Trump insiste em conseguir verba para construir um muro na fronteira com o México, o que os democratas recusam-se a financiar.

Trump, que fez o comentário a jornalistas durante evento sobre imigração na Casa Branca, afirmou mais cedo que havia alcançado um acordo com parlamentares para reabrir o governo até o dia 15 de fevereiro, enquanto eles trabalham na demanda pelo financiamento para construção de um muro na fronteira do país com o México.

“Vamos trabalhar com os democratas e negociar e se não conseguirmos fazer isso, então vamos declarar a emergência, porque se trata disso. É uma emergência nacional”, disse Trump.

A declaração de emergência pode permitir que Trump contorne o Congresso e obtenha recursos para a construção do muro, dinheiro que os parlamentares haviam destinado a outros fins.

Os fatos desta sexta-feira foram vistos como uma vitória dos democratas, já que reabrem o governo sem a concessão de fundos para o muro almejado pelo presidente americano. Trump afirma que o governo pode voltar a sofrer paralisação em meados de fevereiro, caso não seja liberada verba para o muro.

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)