Trump confirma jantar com Bolsonaro na Flórida

A Casa Branca confirmou nesta sexta-feira, 6, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com Jair Bolsonaro em um jantar em seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida, no sábado 7.

Segundo comunicado divulgado à imprensa pelo governo americano, Trump aproveitará a oportunidade para agradecer ao Brasil por sua “forte aliança” com os Estados Unidos. Os presidentes ainda tratarão de “oportunidades para construir um mundo mais próspero, seguro e democrático”.

“Como líderes das duas maiores economias do Hemisfério, eles também discutirão oportunidades para restaurar a democracia na Venezuela, trazer paz para o Oriente Médio, implementar políticas comerciais em prol do crescimento e investir em infraestrutura”, diz ainda o comunicado divulgado pela Secretaria de Imprensa da Casa Branca.

Durante uma coletiva na manhã desta sexta sobre os planos do governo americano para combater a epidemia do novo coronavírus, Trump também confirmou o encontro.

“Vamos jantar em Mar-a-Lago”, disse o presidente americano. “Ele queria marcar um jantar na Flórida, se fosse possível – o presidente do Brasil. Então faremos isso”.

Este será o quarto encontro entre Trump e Bolsonaro. Os líderes já se reuniram na Casa Branca, em março de 2019, durante a cúpula do G20 em Osaka, Japão, em junho, e rapidamente durante a Assembleia-Geral da ONU em Nova York, em setembro.

O presidente Jair Bolsonaro espera discutir a apresentação da candidatura do Brasil à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) durante seu encontro deste sábado com Trump, segundo adiantou reportagem de VEJA. O apoio americano ao candidato argentino, Gustavo Béliz, ex-ministro da Justiça da gestão de Néstor Kirchner, está descartado.