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Trump ameaça atingir Irã ‘com força’ após retomada de ataques

Declaração vem após EUA bombardearem o país, que respondeu com ataques à Jordânia e aos Emirados Árabes Unidos

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 16h52
Homem branco de cabelos loiros, terno azul-marinho e gravata vermelha, com a boca aberta como se estivesse falando, sentado em uma sala com detalhes dourados e uma poltrona creme ao fundo
O presidente dos EUA, Donald Trump, fala durante encontro com o salva-vidas Ryder Williams no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, D.C., em 17 de agosto de 2026 (JIM WATSON/AFP)
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Trump ameaça atingir Irã ‘com força’ após retomada de ataques Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira, 31, atingir o Irã “com força”, em meio à retomada dos ataques de ambos os países pela primeira vez neste mês.

“Vamos atingi-los com força”, disse o republicano a um repórter da Fox News. “Haverá uma resposta”, completou.

Mais cedo, Trump escreveu em sua plataforma Truth Social que o Irã é “oficialmente uma nação fracassada”. “Eles não têm Marinha, não têm Força Aérea, não têm moeda, não estão pagando seus soldados nem a polícia, a inflação está em 300% e seus dirigentes encontram-se em caos total e são incapazes de representar adequadamente o país”, afirmou.

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As declarações do ocupante do Salão Oval se dão após Masoud Pezeshkian, o presidente iraniano, viajar ao Quirguistão para uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), um bloco que, com o presidente russo, Vladimir Putin, e o chinês Xi Jinping, busca ser uma influência alternativa diante do Ocidente.

Durante a cúpula, Pezeshkian defendeu o diálogo. “Continuamos nos empenhando para encontrar um caminho de acordo e entendimento e consideramos que manter a guerra não está em nosso interesse nem no interesse da região”, declarou.

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Retomada das hostilidades

A cúpula no Quirguistão ocorre em meio à retomada de grandes ataques americanos contra forças iranianas pela primeira vez neste mês. Washington afirmou que os bombardeios de domingo 30, que atingiram lançadores de foguetes iranianos na pequena ilha de Larak, tinham como objetivo impedir que o Irã instalasse mais minas marítimas no Estreito Ormuz, poucos dias após anunciar que havia concluído a limpeza de explosivos na região. Trump insiste que seu país tem “controle total” da rota marítima e chegou a afirmar que o local era território dos Estados Unidos.

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O Irã respondeu com ataques à Jordânia e aos Emirados Árabes Unidos, que teriam como alvo forças americanas, segundo Teerã.

Nas semanas anteriores, as hostilidades haviam perdido intensidade. O governo americano havia privilegiado a “guerra econômica” em vez dos bombardeios contra o Irã, apesar das trocas esporádicas de tiros na região. O objetivo da chamada “Operação Pária Econômico”, lançada na segunda-feira passada, é isolar a nação persa do resto do mundo por meio de sanções secundárias, aquelas que atingem os parceiros comerciais de diplomáticos de Teerã.

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