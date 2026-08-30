Em primeiro ataque ao Irã desde julho, EUA acertam lançadores de foguete na ilha de Larak

Em seu primeiro ataque ao Irã desde julho, os Estados Unidos atingiram neste domingo duas plataformas de lançamento de foguetes na ilha de Larak.

“Posso confirmar que, mais cedo neste domingo, forças dos EUA atingiram duas plataformas de lançamento iranianas na ilha de Larak. Integrantes da Guarda Revolucionária do Irã foram vistos se preparando para lançar foguetes e colocar minas marítimas no Estreito de Ormuz”, informou um representante do governo norte-americano.

De acordo com a Guarda Revolucionária, o ataque matou militares e civis e deixou vários feridos. Horas depois, agências de notícias internacionais noticiaram uma retaliação de Teerã em um ataque contra alvos americanos na Jordânia. Os projéteis teriam sido interceptados, sem danos relatados pelo país aliado de Washington.