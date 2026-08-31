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Trump posta vídeo de IA para dizer que ilha de Kharg, no Irã, está sendo ‘reduzida a pó’

Publicação vem após EUA bombardearem o país, mas não há indícios de que tenham atingido a ilha, responsável por 90% das exportações de petróleo iranianas

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 10h19 | Atualizado em 31 ago 2026, 10h22
Vista aérea de um homem em um helicóptero observando uma refinaria de petróleo em chamas, com explosões e fumaça preta. Um navio-tanque também está em chamas na água, próximo à costa.
Vídeo gerado por IA, postado nas redes pelo presidente dos EUA, Donald Trump, mostra explosões em campo de petróleo após ataques ao Irã. 30/08/2026 -  (Truth Social/@realDonaldTrump/Reprodução)
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Trump posta vídeo de IA para dizer que ilha de Kharg, no Irã, está sendo ‘reduzida a pó’ Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou, na noite de domingo 30, dois vídeos gerados por inteligência artificial (IA) que mostram um ataque aéreo ao que parece ser um campo de petróleo iraniano e sugeriu que a ilha de Kharg — responsável por 90% das exportações de petróleo do Irã — estava sendo “reduzida a pó”. As publicações vieram após os primeiros bombardeios americanos no Oriente Médio desde julho, que foram prontamente retaliados pela nação persa nesta segunda-feira, 31.

“A ilha de Kharg sendo reduzida a pó!!!”, escreveu Trump em sua rede, a Truth Social, em uma publicação acompanhada por um vídeo gerado por IA que mostra um tripulante olhando pela janela de uma aeronave enquanto explosões ocorrem em um campo de petróleo.

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As imagens mostram colunas de fogo consumindo um tanque de armazenamento de combustível, um petroleiro atracado e outras instalações.

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Na sequência, o presidente americano publicou outro vídeo gerado por IA mostrando uma salva de mísseis atingindo um enorme campo de petróleo costeiro, provocando explosões.

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Não está claro se os vídeos foram produzidos pela equipe da Casa Branca ou repostados de contas de seguidores.

As polêmicas medidas de Donald Trump

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Retomada das hostilidades

Não há quaisquer evidências de tal ataque a Kharg, e o Centcom, comando militar americano responsável pelo Oriente Médio, afirmou nesta segunda que os ataques de domingo não haviam mirado a ilha de Kharg. Em comentários à agência de notícias Reuters, uma autoridade iraniana classificou os posts de Trump como “ridículos”.

A publicação do presidente ocorreu em meio à retomada de grandes ataques americanos contra forças iranianas pela primeira vez neste mês. Washington afirmou que os bombardeios de domingo 30, que atingiram lançadores de foguetes iranianos na pequena ilha de Larak, tinham como objetivo impedir que o Irã instalasse mais minas marítimas em Ormuz, poucos dias após anunciar que havia concluído a limpeza de explosivos na região. Trump insiste que seu país tem “controle total” do estreito e chegou a afirmar que o local era território dos Estados Unidos.

Não está claro se a publicação do ocupante do Salão Oval confundiu Larak com Kharg, mas esta última está localizada muito mais adentro do Golfo Pérsico.

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Nas semanas anteriores, as hostilidades haviam perdido intensidade. O governo americano havia privilegiado a “guerra econômica” em vez dos bombardeios contra o Irã, apesar das trocas esporádicas de tiros na região. O objetivo da chamada “Operação Pária Econômico”, lançada na segunda-feira passada, é isolar a nação persa do resto do mundo por meio de sanções secundárias, aquelas que atingem os parceiros comerciais de diplomáticos de Teerã.

Por ora, não parece ter surtido o efeito desejado em termos de isolamento. Nesta segunda-feira, Pezeshkian, o presidente iraniano, viajou ao Quirguistão para uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), um bloco que, com o presidente russo, Vladimir Putin, e o chinês Xi Jinping, busca ser uma influência alternativa diante do Ocidente.

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