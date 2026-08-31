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Cúpula ‘anti-EUA’ reúne Xi Jinping, Putin e presidente do Irã

Presidente chinês afirmou que parceria entre países terá bases cada vez mais sólidas graças à 'orientação estratégica e aos esforços conjuntos'

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 15h55
O presidente da China, Xi Jinping, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante uma cúpula "anti-Ocidente e anti-EUA" no Quirguistão em 31 de agosto de 2026.
O presidente da China, Xi Jinping, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante uma cúpula "anti-Ocidente e anti-EUA" no Quirguistão em 31 de agosto de 2026. (KRISTINA SOLOVYOVA / POOL/AFP)
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Cúpula ‘anti-EUA’ reúne Xi Jinping, Putin e presidente do Irã Priorizar nos meus resultados Google

O presidente da China, Xi Jinping, se reuniu nesta segunda-feira, 31, com seu homólogo russo, Vladimir Putin, às margens da cúpula anual da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), conhecida como “anti-Ocidente e anti-EUA”, no Quirguistão.

Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, Xi afirmou que a parceria entre os dois países terá bases cada vez mais sólidas graças à “orientação estratégica e aos esforços conjuntos” dos dois líderes. O presidente chinês também defendeu a cooperação entre Rússia, China e outros países para “fortalecer as forças que lideram a reforma da governança global e promovem um mundo multipolar igualitário e ordenado.”

“As incertezas e os fatores imprevisíveis no cenário internacional aumentaram significativamente”, disse Xi, acrescentando que a busca por paz, desenvolvimento e cooperação permanece inalterada.

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Os presidentes também discutiram a guerra na Ucrânia e outras questões internacionais e regionais. O Kremlin, no entanto, afirmou que o conflito não foi o principal assunto da conversa, sem fornecer mais detalhes.

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O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, também participaram da cúpula.

Organização de Cooperação de Xangai

Xi e Putin chegaram à capital quirguistanesa no domingo, 30, para participar da reunião da OCX, organização fundada em 2001 por China, Rússia e quatro países da Ásia Central inicialmente como um fórum de segurança. Ao longo dos últimos 25 anos, o grupo ampliou sua influência e passou a ser apresentado por Pequim e Moscou como um contraponto às organizações associadas ao Ocidente, como o G7.

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A China tem buscado expandir o alcance da organização, oferecendo apoio financeiro aos países participantes. Na semana passada, o Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou que a OCX havia aberto “um novo caminho para a cooperação regional”.

Além de Rússia e China fazem parte da organização Índia, Irã, Paquistão, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão.

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A cúpula no Quirguistão ocorre poucos dias após a China ameaçar retaliar contra os Estados Unidos caso o governo de Donald Trump amplie as sanções contra empresas chinesas acusadas de manter relações comerciais com Teerã, elevando a tensão entre as duas maiores economias do mundo. O alerta de Pequim veio depois de Washington anunciar uma nova ofensiva econômica para isolar a República Islâmica.

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