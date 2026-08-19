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Donald Trump anuncia ‘guerra econômica’ contra o Irã

Presidente americano ameaçou países que forneçam ajuda a Teerã e prometeu um isolamento 'sem precedentes'

Por Redação 19 ago 2026, 22h21 | Atualizado em 20 ago 2026, 10h48
Donald Trump, de terno azul-marinho e gravata azul-clara listrada, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em uma sala com a bandeira dos EUA ao fundo
Donald Trump, presidente dos EUA // (AARON SCHWARTZ/AFP)
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Donald Trump anuncia ‘guerra econômica’ contra o Irã Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite desta quarta-feira, 19, uma “guerra econômica” contra o Irã. Os EUA e a nação islâmica travam um conflito que já dura quase seis meses. Em um post na rede Truth Social, Trump disse que Teerã “não soube aproveitar” a oportunidade de acordo e prometeu “a mais devastadora operação econômica já realizada contra qualquer país”. O republicano não detalhou as novas medidas que poderiam ser impostas ao Irã, que já é alvo de sanções americanas.

“Isso será uma guerra econômica e um isolamento em uma escala sem precedentes”, escreveu o republicano. “A marinha deles desapareceu, a força aérea foi destruída, suas fábricas militares agora estão reduzidas a escombros, sua moeda não vale nada e seu país está por um fio.”

Trump ameaçou ainda países e empresas que forneçam ajuda ao Irã. Novamente, sem dar mais detalhes sobre essas medidas ou mencionar nações específicas. “Hoje, também estou anunciando que qualquer país que permita que suas instituições financeiras, empresas, aeroportos ou entidades governamentais forneçam qualquer tipo de ajuda ou linha de sobrevivência ao Irã também enfrentará enormes consequências econômicas”, postou ele.

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Pressão sobre o presidente americano

As declarações do presidente republicano ocorrem no momento em que a guerra entre Washington e Teerã se aproxima do sexto mês, sem perspectiva de uma solução para o conflito. Trump também enfrenta um renovado escrutínio político interno por causa da guerra, com as eleições legislativas de meio de mandato marcadas para novembro.

Na semana passada, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que os Estados Unidos imporiam ao Irã um isolamento econômico “como o mundo nunca viu antes”.

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Apesar de uma recente pausa nos ataques com mísseis, o Irã segue impondo um bloqueio ao transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz, após o fracasso de um acordo entre Washington e Teerã para reabrir a passagem.

As polêmicas medidas de Donald Trump

Confira a mensagem de Trump na íntegra

“Ninguém deu à República Islâmica do Irã uma oportunidade maior de fazer um acordo do que eu. TRAGICAMENTE, para eles, não souberam aproveitá-la. Portanto, hoje, estou anunciando a MAIS DEVASTADORA OPERAÇÃO ECONÔMICA JÁ REALIZADA CONTRA QUALQUER PAÍS! Isso será uma guerra econômica e um isolamento em uma escala sem precedentes.

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A marinha deles desapareceu, a força aérea foi destruída, suas fábricas militares agora estão reduzidas a escombros, sua moeda não vale nada e seu país está por um fio.

Hoje, também estou anunciando que QUALQUER país que permita que suas instituições financeiras, empresas, aeroportos ou entidades governamentais forneçam qualquer tipo de ajuda ou linha de sobrevivência ao Irã também enfrentará ENORMES consequências econômicas.

Contrabando de petróleo, linhas de swap, transferências de dinheiro, casas de câmbio, registros de navios, empresas de fachada — tudo isso precisa parar AGORA. Vocês sabem quem são.

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Esta será um D-DAY ECONÔMICO, e precisamos que todos os nossos Aliados estejam ao lado dos Estados Unidos da América para isolar e derrotar a ameaça iraniana.

Esses maníacos estão nas cordas, e essas MEDIDAS HISTÓRICAS vão debilitá-los e prejudicar sua capacidade de projetar o terror em todo o mundo.

O IRÃ JAMAIS TERÁ UMA ARMA NUCLEAR.

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OBRIGADO PELA ATENÇÃO A ESTE ASSUNTO.

Presidente DONALD J. TRUMP”

(Com AFP)

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Donald Trump
Guerra
Teerã
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