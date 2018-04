Trump afirma que continuará “cuidando” de Cuba após saída de Raúl Castro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que continuará “cuidando” de Cuba após a eleição de Miguel Díaz-Canel como sucessor de Raúl Castro na presidência da ilha, durante uma breve visita a Flórida.

Em resposta às perguntas do público que foi recebê-lo na Estação Naval de Key West, o presidente americano lhes garantiu que “ama Cuba”.

Contudo, uma fonte da Casa Branca disse hoje em Washington que “duvida” que Trump fará algum contato com o novo presidente cubano para felicitá-lo por sua chegada ao poder.

Os Estados Unidos pediram hoje ao novo presidente da ilha que “escute” o desejo do povo cubano por um país “mais livre e democrático”, que melhore sua qualidade de vida e acabe com a “repressão”, e ressaltou que Díaz-Canel tem a opção de dirigir o país para um novo paradigma.

“O novo presidente de Cuba deveria dar passos concretos para melhorar a vida do povo cubano, respeitar os direitos humanos, acabar com a repressão e permitir maiores liberdades políticas e econômicas”, declarou uma porta-voz do Departamento de Estado americano.

Díaz-Canel, de 57 anos, foi eleito nesta quarta-feira pela Assembleia Nacional do Poder Popular da ilha para ocupar a Presidência do país em substituição de Raúl Castro, de 86 anos, que deixa o cargo após dois mandatos.

Estados Unidos e Cuba iniciaram uma tentativa de reaproximação durante o mandato de Barack Obama. O ex-presidente americano chegou inclusive a fazer uma viagem à ilha, em 2016.

A nova administração do presidente Donald Trump, contudo, é abertamente contrária à reaproximação e as tentativas de negociação estão bloqueadas. O atual governo cubano também não tem feito esforços nesse sentido.

(Com EFE)