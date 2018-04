Miguel Díaz-Canel é eleito novo presidente de Cuba

Miguel Díaz-Canel foi eleito nesta quinta-feira pela Assembleia Nacional como o novo presidente de Cuba e sucessor de Raúl Castro, segundo a imprensa oficial, o que marca o início de uma nova era em seis décadas de revolução na ilha.

“Miguel Mario Díaz- Canel, de 57 anos, foi eleito Presidente do Conselho de estado e do Conselho de Ministros da República de Cuba pela recém-constituída Assembleia Nacional do Poder Popular em sua Nona Legislatura, que está em sessão desde quarta-feira no Palácio das Convenções de Havana”, informou o blog oficialista Cubadebate. Segundo veículos de imprensa oficiais cubanos, Díaz-Canel foi ratificado com 99,83% dos votos da Assembleia.

Ele é engenheiro eletrônico, funcionário do Partido Comunista de Cuba desde sua juventude, professor universitário e, desde 1994, primeiro secretário do PCC em sua província natal, Vila Clara.

Foi Ministro da Educação de 2009 a 2012 e é o primeiro líder nascido depois do triunfo da Revolução de 1959 a alcançar o cargo de primeiro vice-presidente do Conselho de Estado, o órgão executivo da ilha, presidido por Raúl Castro.

Desafios

A expectativa ao redor do novo presidente, o primeiro que não carrega o sobrenome Castro em quase 60 anos e não é militar, é grande. “Não é um novo rico ou um candidato improvisado”, declarou Raúl no domingo, ao apresentá-lo publicamente ao novo cargo.

Díaz-Canel terá muito menos poder nas mãos do que Raúl ou Fidel Castro, que comandou o país por quase cinquenta anos, mas enfrentará grandes desafios. A maior preocupação de grande parte dos cubanos é a economia debilitada.

O novo líder deverá decidir se seguirá com a promessa de unificação das duas moedas nacionais que circulam no mercado, feita pelo governo anterior. Também deverá lidar com a pressão para acabar com as taxas de câmbio preferenciais para empresas estatais – que são maioria na ilha – e geram distorções na economia.

(Com AFP e EFE)