Trump abre vantagem sobre Biden em revanche pela Casa Branca

Uma pesquisa de opinião da agência de notícias Reuters com o Ipsos divulgada nesta quinta-feira, 25, revelou que o ex-presidente americano Donald Trump está à frente do atual líder dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, por seis pontos percentuais na corrida pela Casa Branca. O levantamento revela ainda que a maioria da população, na verdade, não quer ver em novembro um repeteco com os mesmos candidatos das últimas eleições de 2020.

A pesquisa, que consultou 1.250 pessoas, indicou que Trump lidera com 40% das intenções de voto, enquanto Biden tem apenas 34%. O restante dos eleitores está indeciso, pretende votar em outra pessoa, ou planeja deixar a cédula em branco. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais.

Ou seja, Trump ampliou sua vantagem em relação à última pesquisa Reuters/Ipsos, realizada no início deste mês, quando os dois prováveis candidatos à Presidência dos Estados Unidos estavam empatados.

Prévias republicanas e candidatos independentes

Apesar do empresário ter derrotado com folga sua única adversária do Partido Republicano, Nikki Haley, nas primárias de New Hampshire na terça-feira 23, cerca de 67% dos entrevistados pelo levantamento disseram que estavam “cansados de ver os mesmos candidatos nas eleições presidenciais e querem alguém novo”. Ainda assim, só 18% disseram que deixariam de comparecer às urnas caso Biden e Trump voltem a se enfrentar.

A vantagem de seis pontos do republicano sobre o democrata manteve-se mesmo com a inclusão de candidatos independentes no cálculo. Por exemplo, com Robert F. Kennedy no jogo, o ativista antivacinas que abandonou o Partido Democrata, Trump ainda obtém 36% de apoio, Biden, 30% e Kennedy, 8%.

Pouco mais da metade dos entrevistados disseram estar insatisfeitos com o sistema bipartidário das eleições americanas. Apenas um em cada quatro se diz satisfeito com as coisas como estão.

Insatisfação generalizada

Um dos maiores diagnósticos da sondagem é que os eleitores americanos não estão felizes com as suas opções. Impressionantes 70% – incluindo cerca de metade dos que se consideram democratas – acham que Biden não deveria tentar se reeleger. Outras 56% das pessoas, por outro lado, são contra à nova empreitada de Trump para voltar ao Salão Oval, incluindo cerca de um terço dos republicanos.

A questão da idade é especialmente sensível para o democrata, que aos 81 anos já é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Cerca de 75% dos eleitores acham que sua idade prejudica seu trabalho, enquanto metade disse o mesmo sobre Trump, que aos 77 anos também estaria entre os líderes mais velhos do país se voltasse à Casa Branca.