Tribunal decide que Trump não pode disputar primárias no Colorado

A Suprema Corte do Colorado, nos Estados Unidos, declarou nesta terça-feira, 19, o ex-presidente Donald Trump inelegível para disputar as primárias do Partido Republicano no estado que definirão o candidato à Casa Branca na eleição do ano que vem e, dessa forma, o nome do político não deve aparecer nas cédulas de votação do estado.

O tribunal se baseou em uma emenda da Constituição do país que veta a participação no pleito de quem se envolveu em uma insurreição. O episódio considerado pelos juízes foi o discurso de Trump que teria incitado eleitores golpistas a invadirem o Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, dia da diplomação de Joe Biden, que o derrotou na eleição de 2020.

“A maioria do tribunal considera que Trump está desqualificado para ocupar o cargo de presidente ao abrigo da Secção 3 da 14ª Emenda”, escreveu a Suprema Corte do Colorado na decisão. “Como ele foi desqualificado, seria um ato ilícito, segundo o Código Eleitoral, o Secretário de Estado do Colorado incluir seu nome como candidato nas primárias presidenciais”, acrescentou.

A nova ordem derruba uma outra conclusão de um juiz distrital de Denver no mês passado. Na ocasião, o magistrado concluiu que Trump incitou uma insurreição por seu papel no ataque ao Capitólio, mas que não poderia ser impedido de votar porque não estava claro se a emenda aplicava-se à Presidência.

A ordem exclui o ex-presidente da votação primária republicana no estado, marcada para 5 de março, mas pode afetar a campanha do republicano. A decisão estadual, contudo, fica mantida até pelo menos o dia 4 de janeiro.

RESPOSTA DE TRUMP

Os advogados de Trump prometeram recorrer imediatamente de qualquer decisão semelhante que possa vir da Suprema Corte dos Estados Unidos, que tem a palavra final sobre questões constitucionais. Em comunicado, a campanha do republicano considerou a decisão “completamente errada” e “antidemocrática”.

“A Suprema Corte do Colorado emitiu uma decisão completamente errada esta noite e vamos rapidamente apresentar um recurso à Suprema Corte dos Estados Unidos e um pedido simultâneo para a suspensão desta decisão profundamente antidemocrática”, disse o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, em comunicado.

