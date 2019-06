Três russos e um ucraniano são acusados por queda do voo MH17 na Ucrânia

A equipe internacional que investiga a queda do voo MH17 da Malaysia Airlines, atingido em 2014 na Ucrânia por um míssil, anunciou nesta quarta-feira, 19, que quatro pessoas foram formalmente acusadas por causar a tragédia que deixou 298 mortos.

Ordens de prisão internacional foram emitidas contra três russos e um ucraniano suspeitos de envolvimento no caso.

Os investigadores identificaram como suspeitos os russos Serguei Dubinski, Igor Girkin e Oleg Pulatov, assim como o ucraniano Leonid Karchenko.

A derrubada do avião é investigada pela Equipe Conjunta de Investigação (JIT), liderada pela Holanda. Os suspeitos vão enfrentar acusações de homicídio, segundo os investigadores.

Na época da queda do avião, separatistas ucranianos simpáticos à Rússia lutavam no leste da Ucrânia, na região de Donetsk, contra as forças do governo ucraniano.

O governo de Kiev chegou a acusar os separatistas de terem derrubado a aeronave, o Boeing 777, e o então presidente Petro Poroshenko classificou de “ato terrorista”. O avião ia de Amsterdã, na Holanda, para Kuala Lumpur, na Malásia.

As acusações

Girkin é ex-coronel do serviço de espionagem FSB e foi ministro da Defesa na República Popular de Donetsk (DNR), apoiada por Moscou. Já Dubinski é funcionário da agência de inteligência militar GRU da Rússia e serviu como vice de Girkin na DNR.

Pulatov é ex-soldado de uma unidade de forças especiais da GRU e foi vice de Dubinski nas forças separatistas ucranianas. O ucraniano Leonid Karchenko liderou uma unidade de combate militar na cidade de Donetsk e estava sob seu comando.

De acordo com a JIT, os acusados faziam as conexões entre Donetsk e Moscou e foram os responsáveis por transferir o lançador de mísseis Buk, usado para atirar no MH17, para as forças separatistas.

“Trabalharam em estreita colaboração para conseguir o sistema de defesa antiaérea Buk e levaram-no ao ponto de lançamento para abater o avião. Assim, todos os quatro podem ser considerados suspeitos de estarem envolvidos na queda do voo MH17”, afirmou um representante da JIT.

Menos de um mês antes do ataque, a Brigada 53, baseada em Kursk, no oeste Rússia, levou o míssil modelo ar-terra Buk em um comboio de seis veículos – todos com número de identificação do Exército russo – para uma fazenda próxima a Pervomaisk, de onde foi disparado.

No ano passado, a equipe de investigadores já havia acusado o Exército da Federação Russa de ter derrubado o avião da Malaysia Airlines.

A Holanda vai enviar solicitação para Rússia e Ucrânia para interrogar os acusados. A maioria das vítimas mortas na queda da aeronave eram holandesas.

Mais de 50 detetives estão envolvidos na investigação, em um time composto por ucranianos, holandeses, belgas, malaios e australianos. Foram usadas imagens de satélite, depoimentos de testemunhas e gravações de ligações telefônicas durante a apuração.