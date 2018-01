Trem com congressistas republicanos colide com caminhão nos EUA

Um trem que levava vários senadores e deputados republicanos para um retiro colidiu com um caminhão de lixo no Estado da Virgínia, Estados Unidos. Segundo a Casa Branca, o incidente deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida, porém os congressistas tiveram apenas ferimentos leves.

O trem reservado especialmente para o Partido Republicano saiu de Washington D.C. às 8h30 do horário local (11h30 em Brasília) e colidiu com o caminhão por volta das 11h20 na cidade de Crozet, na Virgínia.

Segundo a emissora CBS News, o impacto da batida jogou os passageiros do trem de seus assentos. Contudo, segundo diversas fontes, nenhum congressista ou membro de suas equipes ficaram feridos.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, confirmou que uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida no acidente, porém não deu detalhes sobre a identidades das vítimas.

Segundo a CNN, o republicano Jason Lewis do estado de Minnesota foi levado para o hospital para avaliação de uma possível concussão.

Fotos tiradas no momento do acidente mostram a parte da frente do caminhão totalmente destruída. O senador pelo Estado de Montana, Steve Daines, publicou em sua página no Twitter uma mensagem dizendo que estava bem, mas pedindo orações para o motorista e passageiros do caminhão.

On the train and okay. Prayers for the drivers of the truck. — Steve Daines (@SteveDaines) January 31, 2018

O trem carregava diversos congressistas republicanos, assim como seus familiares e membros de suas equipes, para um retiro do partido na cidade de White Sulphur Springs, na Virgínia Ocidental.

BREAKING: I'm on the scene of a train crash with a tractor trailer in Crozet. More at noon on @CBS19News pic.twitter.com/KuyJMVpRRG — Laura Perrot (@LauraCPerrot) January 31, 2018

O evento começa nesta quarta e deve se estender até a próxima sexta. O vice-presidente Mike Pence deve fazer um pronunciamento no retiro ainda hoje e Donald Trump está escalado para comparecer ao local amanhã. Nenhum dos dois estava no trem no momento do acidente.