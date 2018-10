Trem atropela multidão na Índia e deixa pelo menos 50 mortos

Pelo menos 50 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta sexta-feira (19) depois que foram atropeladas por um trem no oeste da Índia. As vítimas participavam de uma festividade religiosa perto dos trilhos e não perceberam a chegada do comboio.

“As vítimas estavam festejando muito perto das vias durante a festividade hindu de Dushera, na qual os devotos queimam imagens do demônio Ravana e soltam fogos”, explicou um funcionário de alto escalão do Departamento de Ferrovias Zona Norte indiano.

“Então, algo aconteceu e pessoas começaram a correr pelos trilhos e não perceberam a chegada do trem, o que causou o trágico acidente”, acrescentou a fonte.

Algumas pessoas também estavam sentadas nos trilhos no momento do acidente. A festividade era celebrada nos arredores da cidade de Amritsar, no Estado do Punjab.

Segundo a agência de notícias ANI, uma testemunha disse que o trem estava em alta velocidade.

O chefe do governo do Punjab, Amarinder Singh, recorreu à rede social Twitter para anunciar uma compensação de 500 000 rupias aos familiares dos mortos e atendimento médico gratuito para os feridos.

Na Índia, as tragédias relacionadas com os meios de transporte como trens e ônibus são frequentes.

No dia 10 de outubro, pelo menos seis pessoas morreram e 25 ficaram feridas no descarrilamento de um trem no estado de Uttar Pradesh, enquanto em 18 de agosto 21 pessoas faleceram e outras 203 ficaram feridas nessa mesma região em um acidente parecido.

(Com EFE e Reuters)