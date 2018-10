Chanceler indiano processa jornalista que o acusa de assédio sexual

O ministro das Relações Exteriores da Índia, Mobashar Jawed Akbar, abriu um processo judicial de difamação contra uma das dez mulheres que o acusaram de assédio sexual. Akbar afirma que as alegações da acusadora são falsas e mal-intencionadas.

A ação civil aberta pelo ministro identifica a jornalista Priya Ramani como a acusadora que “apresentou alegações mal-intencionadas, fabricadas e indecentes intencionalmente” para prejudicar sua reputação. Em um tuíte publicado hoje (15), Ramani disse estar pronta para enfrentar a alegação de difamação, “já que a verdade, e a absoluta verdade, é minha única defesa”.

A reação do ministro na Justiça surge em meio a clamores generalizados nas redes sociais por sua renúncia de Akbar. Jornalista veterano de 67 anos e fundador de várias publicações, ele foi acusado por jornalistas mulheres de uma série de comportamentos inadequados. Muitas delas pediram que ele seja demitido e ameaçaram boicotar eventos nos quais ele participe até que a sua renúncia.

Mais de 200 manifestantes da ala jovem do partido de oposição no Congresso expuseram cartazes e entoaram slogans perto da casa de Akbar, em Nova Déli, nesta segunda-feira. Alguns saltaram barricadas e confrontaram-se com policiais. Dezenas de manifestantes foram detidos.

Akbar é uma das figuras mais notórias a enfrentar acusações do nascente movimento #MeToo indiano. Vários homens poderosos da mídia, do entretenimento e das artes já foram implicados em alegações de assédio e agressão sexual, que levaram a uma série de demissões.

(Com Reuters)