Total de contaminados pela Covid-19 passa de 3 milhões

A pandemia de Covid-19 atingiu nesta segunda-feira, 27, mais de três milhões de pessoas em todo o mundo desde o primeiro caso registrado na cidade de Wuhan, na China, no final do ano passado. O total de mortos alcança 208.131 enfermos, segundo levantamento em tempo real da Johns Hopkins University, de Washington. Os dados indicam que, apenas nos últimos 12 dias, um milhão de pessoas foram infectadas e mais de 80.000 morreram por causa da doença.

Os Estados Unidos continuam no topo da lista de países com mais casos e mortes. São 972.969 pessoas contaminadas, cerca de quatro vezes o total registrado pela Espanha, o segundo colocado, com 229.427 casos nesta segunda-feira, 27. O país governado por Donald Trump também lidera o total de óbitos, com quase 50.000 registros, segundo o jornal The New York Times. Na Itália, onde o coronavírus foi mais fatal antes da disseminação da doença nos Estados Unidos, contabiliza 26.977 mortos.

O Brasil surge na lista no 11o lugar, atrás da China. Segundo os dados da Johns Hopkins, há 63.328 brasileiros enfermos e 4.298 mortos.