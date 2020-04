A viabilidade de uma candidatura de Sergio Moro a presidente em 2022

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 27 de abril 00:00 8:58



A primeira reação do mundo político à dureza do discurso de despedida do ex-ministro Sergio Moro ao sair do governo Bolsonaro foi especular sobre suas chances como candidato a presidente em 2022, especialmente pelo fim do pronunciamento, quando ele diz que estará ‘sempre à disposição do país para ajudar’.

Mas, afinal, Moro terá fôlego para sustentar uma candidatura até 2022 sem ter um cargo para participar do debate político?