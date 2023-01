Todos os voos nos EUA são cancelados devido a falha de computador

Na manhã desta quarta-feira, 11, foi notificada uma falha de computador que afetou as principais companhias aéreas dos Estados Unidos. Conforme relatado pelas emissoras americanos ABC News e Sky News. O problema técnico levou a autoridade aérea americana Administração da Aviação Federal (FAA, na sigla em inglês) a suspender todos os voos do país.

De acordo com reportagem da ABC News, os sistemas atingidos pelo problema são justamente os encarregados de enviar informações sobre perigos e restrições de voo em tempo real aos pilotos, conhecidos como NOTAMS.

“A Administração da Aviação Federal está passando por uma interrupção que está afetando a atualização do NOTAMS. Nenhum voo pode ser liberado neste momento”, disse a autoridade em um comunicado.

Pilotos e aeroportos contam com o sistema para fazer planos de rota, e é fundamental para viagens aéreas. Quando cai, os aviões não podem voar com segurança.

No mesmo documento, a autoridade aérea informou que está trabalhando para restaurar o seu Sistema de Alerta de Missão Aérea.

“As operações em todo o Sistema Nacional de Espaço Aéreo foram afetadas. Forneceremos atualizações frequentes à medida que progredirmos”, disse o texto.

Os atrasos estavam se acumulando no Aeroporto Internacional da Filadélfia após a interrupção do sistema.

Attention #PHLAirport passengers- an FAA outage is impacting flights across the country. Check with your airline regarding your flight status.

— PHLAirport (@PHLAirport) January 11, 2023