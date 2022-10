Tiroteio em creche na Tailândia deixa pelo menos 34 mortos

Um tiroteio em uma creche na Tailândia deixou pelo menos 34 pessoas mortas nesta quinta-feira, 6. Das 34, 22 eram crianças.

Autoridades imediatamente iniciaram uma caçada ao suspeito, posteriormente identificado pelo Departamento Central de Investigação da Tailândia como um ex-policial de 34 anos envolvido em um processo judicial por tráfico de drogas.

O suspeito compareceu ao tribunal na província de Nong Bua Lamphu horas antes de “abrir fogo enquanto as crianças dormiam”, segundo o major-general Jirapob Puridet, do departamento de investigação. Puridet especificou que ele foi demitido e “acusado de vender narcóticos” no ano passado.

Seu enteado de dois anos estava matriculado na creche, mas não estava presente quando o ataque aconteceu, de acordo com um chefe de polícia local.

“[O atirador] foi procurar seu filho de dois anos, mas o menino não estava lá. Então, ele começou a atirar e esfaquear pessoas no berçário”, disse o porta-voz da polícia, general Paisan Luesomboon, à emissora americana CNN.

Os investigadores confirmaram mais tarde que o suspeito havia matado sua esposa e seu enteado antes de tirar a própria vida. Não está claro se o atirador e sua família estão incluídos no atual número de mortos.

O tiroteio em massa ocorreu no Centro de Desenvolvimento Infantil no distrito de Uthaisawan Na Klang, na província de Nong Bua Lamphu, de acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

A província, a 540 quilômetros da capital, Bangkok, é uma área pacífica e tranquila, e não é conhecida pela violência.

“O primeiro-ministro expressou suas condolências pelo incidente do tiroteio”, disse o comunicado.

A posse de armas na Tailândia é relativamente alta em comparação com outros países do Sudeste Asiático. Dados de 2017 da Small Arms Survey (SAS), com sede na Suíça, apontam que, naquele ano, havia mais de 10,3 milhões de armas de fogo de propriedade civil na Tailândia, ou cerca de 15 armas para cada 100 pessoas. Aproximadamente 6,2 milhões dessas armas são legalmente registradas, de acordo com a SAS.

A Tailândia é o país do Sudeste Asiático com o segundo maior índice de homicídio por arma de fogo depois das Filipinas, de acordo com um banco de dados da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. No entanto, tiroteios em massa no país são raros.

Um dos incidentes do tipo mais conhecidos ocorreu em 2020, quando um soldado matou 29 pessoas em um tiroteio que começou em uma área militar e depois atingiu um shopping.