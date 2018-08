Terrorista pega prisão perpétua por plano de matar premiê britânica

Um terrorista do grupo Estado Islâmico (EI) acusado de realizar um complô para assassinar a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, foi condenado nesta sexta-feira (31) à prisão perpétua.

Naa’imur Zakariyah Rahman, de 21 anos e nascido em Londres, planejou cometer um ataque com bomba em frente aos portões de segurança de Downing Street, onde fica a residência oficial da primeira-ministra.

O seu objetivo era aproveitar-se da confusão causada pela explosão para chegar até May e matá-la com uma faca, segundo a sentença do tribunal penal de Old Bailey.

O magistrado Charles Haddon-Cave indicou nos autos do processo que Rahman “teria feito o ataque” se não tivesse sido detido antes.

Ele foi capturado em uma operação sigilosa contraterrorismo na qual estiveram envolvidos o serviço secreto britânicos MI5, a Polícia Metropolitana de Londres (Met) e o FBI – a polícia federal investigativa dos Estados Unidos – em novembro de 2017.

As autoridades usaram agentes disfarçados para se passarem por traficantes de armas aliados ao Estado Islâmico. Rahman foi pego em flagrante pelos oficiais quando tentava comprar explosivos para seu atentado.

A sentença afirma que Rahman estava “convencido” de que poderia causar “danos graves” com seu plano contra May. Segundo as autoridades locais, o criminoso deverá cumprir no mínimo 30 anos de prisão, considerando as possíveis reduções de sua pena ao longo dos anos.

Durante o julgamento, o terrorista também admitiu ter auxiliado um amigo a se juntar ao EI na Líbia. Os dois fizeram um vídeo endereçado ao grupo jihadista no qual o britânico promovia seu colega. Por isso, Rahman foi condenado a outros seis anos de prisão.

