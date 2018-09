Terremotos atingem o Chile e o norte do Japão

Dois terremotos atingiram hoje a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e Santiago, no Chile. Não houve vítimas em nenhum dos casos. O primeiro teve magnitude teve magnitude 6,7 graus na escala aberta de Richter e deu-se às 15h08 (horário de Brasília), segundo a Agência Meteorológica do Japão.

O tremor derrubou muros e algumas edificações em Hokkaido, mas não provocou o fenômeno mais temido nessas situações – o tsunami. O Serviço Geológico dos EUA informou que o sismo surgiu acerca de 112 km a sudeste de Sapporo, capital da província de Hokkaido.

A emissora de televisão NHK mostrou uma parede de tijolos quebrada e vidros estilhaçados em uma casa. Segundo a polícia local, houve quedas de energia, e algumas pessoas ficaram presas em estruturas desmoronadas. Mas não houve relatos de feridos ou mortos.

Segundo o Centro Sismológico Nacional da Universidade de Chile, o tremor de terra foi sentido às 17h16 (hora de Brasília) e seu epicentro se localizou 100 quilômetros ao sul de Santiago, perto da cidade de Rancagua, a 125,6 quilômetros de profundidade.

Esse sismo, entretanto, não teve relação com o terremoto no norte de Japão, segundo os especialistas. Ambos os países estão assentados sobre o Cinturão de Fogo do Pacífico, área especialmente sujeita a terremotos.

(Com EFE e Reuters)