Terremoto de 7,1 graus é registrado na fronteira entre Brasil e Peru

Um forte terremoto de 7,1 graus de magnitude na escala Richter sacudiu nesta sexta-feira (24) uma região de fronteira entre Brasil e Peru, segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. O tremor foi sentido em cidades no Estado do Acre.

O terremoto aconteceu a cerca de 140 quilômetros a oeste da cidade peruana de Iberia e 250 quilômetros a noroeste de Porto Maldonado, perto da fronteira com o Brasil.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do tremor foi localizado a uma profundidade de 610 quilômetros. Não houve relatos imediatos de danos.

O primeiro tremor foi registrado às 4h04 (horário local, 6h04 em Brasília). Logo depois, duas réplicas menores também foram sentidas na região.

Usuários de redes sociais disseram que os tremores foram sentidos em todo o país, inclusive em Arica, no norte do Chile, e no estado brasileiro do Acre, que faz fronteira com o Peru.

Voltando pra corrigir, não foi um sonho, foi um terremoto de 7.1 de magnitude, que sacudiu Xapuri e o Acre inteiro. — Andrade Souza (@mengaoac) August 24, 2018

Nenhum alerta de tsunami foi emitido pelo Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico. Segundo o serviço de bombeiros do Chile, o tremor também não teve o potencial de gerar um na costa chilena.

(Com EFE e Reuters)