Tenista ucraniana diz que doará dinheiro de premiações ao Exército

A tenista ucraniana Elina Svitolina, número 15 do mundo, disse que pretende doar todo o dinheiro de uma eventual vitória do Aberto de Monterrey para o Exército da Ucrânia.

Vestida de azul e amarelo, as cores da bandeira do seu país, Svitolina avançou na terça-feira à segunda rodada do campeonato ao derrota a russa Anastasia Potapova, que não estava competindo sob a bandeira de seu país após novas sanções impostas pela Federação Internacional de Tênis.

“É um evento muito especial para mim. Todo o prêmio em dinheiro que eu ganhar aqui vai para o Exército ucraniano. Eu estava muito focada em uma missão para o meu país”, disse em entrevista após vencer a russa. “Eu estou muito triste, mas ao mesmo tempo muito feliz por estar conseguindo jogar tênis”.

Nesta quarta-feira, o serviço de emergência ucraniano afirmou que mais de 2.000 civis foram mortos desde o início da invasão russa à Ucrânia, na semana passada. Além do número de mortos, cerca de 836 mil pessoas deixaram o país desde o início da guerra, de acordo com as Nações Unidas.

Na semana passada, antes da partida, Svitolina havia dito que se recusaria a enfrentar atletas da Rússia ou de Belarus, mas voltou atrás depois após a decisão das entidades do esporte.

No Aberto de Lyon, na França, outra tenista ucraniana, Dayana Yastremska, de 21 anos, caiu de joelhos após vencer sua partida contra a romena Ana Bogdan, em uma disputa que durou mais de três horas. A atleta fugiu da Ucrânia de barco na última semana, depois de passar duas noite em um estacionamento subterrâneo com sua irmã mais nova.

The hardest match of my life 🙏🏼 For 🇺🇦💙💛🙏🏼 pic.twitter.com/hQraSOzvvd — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) March 1, 2022

“Estou feliz por ter vencido pelo meu país, mas, ao mesmo tempo, estou muito triste”, disse em entrevista, com a bandeira ucraniana pendurada nos ombros. “Meu coração fica em casa e minha mente está lutando aqui, então é muito difícil encontrar a concentração, encontrar o equilíbrio”, completou.