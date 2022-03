ONU solicita US$ 1,7 bilhão para ajudar Ucrânia

A Organização das Nações Unidas lançou nesta terça-feira, 1, um apelo de emergência para responder às crescentes necessidades humanitárias em território ucraniano. A entidade solicita urgentemente US$ 1,7 bilhão para ajudar as pessoas que fugiram do país e as que ainda estão lá.

A ONU estima que 12 milhões de pessoas na Ucrânia precisarão de ajuda e proteção, enquanto projeta que mais de quatro milhões de refugiados ucranianos podem precisar de ajuda em países vizinhos nos próximos meses.

Até 40% dos fundos serão distribuídos aos civis diretamente em dinheiro. O programa de ajuda também inclui alimentos, água e saneamento, apoio a serviços de saúde e educação e assistência em abrigos.

“Devemos transformar esse choque inicial, descrença e incerteza sobre os dias em que entraremos em compaixão e solidariedade com os milhões de ucranianos comuns que agora precisam de ajuda e proteção de emergência”, disse Martin Griffiths, subsecretário-geral para assuntos humanitários e coordenador de ajuda de emergência.

Filippo Grandi, alto comissário da ONU para os Refugiados, afirmou que mais 150 000 pessoas fugiram da Ucrânia nas últimas 24 horas, elevando o número total para cerca de 677 000 em uma tendência que ele descreveu como “extremamente preocupante”. Ele acrescentou que os refugiados são uma responsabilidade internacional.

Cerca de metade dos imigrantes estão na Polônia, com outras 60 000 pessoas na Moldávia, cerca de 50 000 na Eslováquia e 40 000 na Romênia.