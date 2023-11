Tempestade na França e Inglaterra deixa mais de um milhão sem eletricidade

Mais de um milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica depois que a tempestade Ciarán levou ventos com a força de um furacão para França e o sul de Inglaterra. Foram registrados ventos de mais de 120 km/h com rajadas de mais de 200 km/h no departamento francês de Finistère, quebrando vários recordes locais.

“Os ventos e rajadas muito violentos que se sucederam ao longo da noite tiveram como efeito a queda de muitas árvores, ramos e linhas eléctricas e telefônicas em toda a rede rodoviária”, afirmou um comunicado do governo de Finistère.

Pelo menos uma pessoa morreu na França, enquanto 1,2 milhão de pessoas no país ficaram sem energia. De acordo com o ministro francês dos Transportes, Clément Beaune, a vítima fatal foi atingida por um galho que caiu enquanto dirigia.

Árvores caídas e postes de eletricidade arrancados pela tempestade são os principais culpados pelos cortes de energia. A fornecedora Enedis afirmou que mobilizou cerca de 3 mil trabalhadores e 30 helicópteros para restabelecer a eletricidade nas áreas afetadas.

A tempestade também atingiu parte da Inglaterra, onde estão em vigor alertas vermelhos. Na ilha de Jersey, todas as escolas e o aeroporto foram fechados. Já no condado de Cornwall, no sudoeste, 8.500 pessoas ficaram sem energia e as árvores caídas bloquearam dezenas de estradas e mais de 100 escolas foram fechadas.

O escritório meteorológico britânico alertou que a combinação de ventos fortes e chuva representa um “perigo para a vida” devido aos destroços voadores, uma vez que se espera que árvores e casas sofram danos. Ondas grandes podem danificar estradas e propriedades costeiras.

Também são esperadas interrupções nas viagens. Várias empresas ferroviárias alertaram as pessoas para não se deslocarem, mesmo na capital, embora o governo tenha dito na manhã desta quinta-feira, 2, que o caminho da tempestade se deslocou mais para sul do que as projeções anteriores mostravam. De acordo com as autoridades, os ventos mais fortes provavelmente ficarão confinados às áreas mais próximas da costa.

A tempestade Ciarán ocorre menos de duas semanas depois da tempestade Babet, que trouxe ventos fortes, fortes chuvas e inundações repentinas em partes da Escócia e no norte e centro da Inglaterra, matando várias pessoas. Especialistas alertam que a crise climática está tornando as tempestades mais frequentes e intensas devido a maior capacidade da atmosfera de reter mais vapor de água.

