Tempestade Ciarán coloca países da Europa em alerta máximo

Formada pelo fluxo polar, a rara tempestade Ciarán deve atingir nesta quarta-feira, 1, a Inglaterra e a França, além de toda a região noroeste da Europa, com rajadas de vento de até 170 km/h. Apenas nesta manhã, a Agência Ambiental, do governo britânico, emitiu 24 alertas de enchentes no país, somando 116 advertências.

“Haverá condições muito perigosas na costa, ondas grandes. Pedimos às pessoas que não se aproximem da beira da água. Os avisos de chuva estão em vigor, haverá alguns terrenos muito saturados, trazendo um perigo adicional”, aconselhou Oliver Claydon, porta-voz do Met Office, serviço meteorológico oficial do Reino Unido.

O coro foi reforçado pelo vice-chefe da instituição, Steven Keates, que acrescentou que os “avisos continuarão a ser atualizados nos próximos dias”, já que o tempo permanecerá instável em todo o território britânico. Na costa sul da Inglaterra, foram lançados dois alertas âmbar, o segundo mais grave na hierarquia, com previsão de ventos intensos e ondas gigantes.

O aviso acrescenta que as rajadas podem provocar imprevistos, como impedir viagens, derrubar linhas de energia e provocar danos estruturais. Para preparar a população, a gerente de inundações da Agência Ambiental, Kate Marks, disse que “inundações significativas” estavam previstas e, por isso, aconselhou a evitar dirigir durante esse período, já que as condições extremas podem ser potencialmente fatais – acidentes e destroços podem atingir aqueles que ousarem circular nas ruas.

Em Devon , condado inglês, mais de 170 escolas fecharão nesta quinta-feira. Alertas amarelos de chuva estão em vigor no País de Gales, na Escócia e na Irlanda do Norte. Já em Jersey, estradas, centros de ensino e voos foram cancelados. A situação parece ser ainda mais grave nas Ilhas do Canal, onde os especialistas prevem as piores condições em mais de 36 anos.

Na França, o serviço meteorológico também colocou regiões do noroeste sob alerta máximo, e autoridades pediram que as pessoas fiquem em casa. Segundo os dados do instituto britânico, o Reino Unido registrou o sexto outubro mais chuvoso da história, após as fortes chuvas trazidas pela tempestade Babet.

Não há perspectiva de trégua das chuvas nos próximos dias, informou o vice-chefe do Met Office, Steven Keates. Apesar da previsão de que a tempestade Ciarán deixará a região, ele alertou que o “clima no fim de semana continua instável para muitos, com mais aguaceiros e chuva pontuais.”