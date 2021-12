Tempestade despeja quantidade recorde de neve sobre a Califórnia

O inverno mais rigoroso do que o normal continua a castigar a Costa Oeste dos Estados Unidos e do Canadá.

Nas últimas horas, o estado da Califórnia recebeu uma precipitação recorde de neve, sobretudo na região de Lake Tahoe, na Serra Nevada.

Nos últimos sete dias, Lake Tahoe recebeu 160% mais neve que o esperado para essa época do ano, superando o recorde anterior, de 1970. No total, caíram sobre a área 3 metros de neve.

A tempestade não castiga apenas a região montanhosa da Califórnia.

No sul do estado, próximo à fronteira com o México, onde o inverno costuma ser ameno, as autoridades se preparam para enfrentar inundações nos próximos dias. Também espera-se temperaturas muito abaixo do habitual.

As fortes tempestades, porém, trouxeram alívio para o estado. Nos últimos três anos, a Califórnia enfrenta uma seca considerada excepcional.

O último relatório de monitoramento de secas divulgado nesta quinta-feira (30) mostra que hoje somente um terço do estado encontra-se sob seca extrema, contra 80% na semana passada. E somente 1% enfrenta seca excepcional, a pior na escala de escassez de chuvas.

No Twitter, o centro meteorológico de Lake Tahoe divulgou um vídeo em que mostra a acumulação de 55 centímetros de neve em apenas 12 horas.

22 inches of snow in just the last 12 hours at @TahoeXC near lake level. Just an epic dump for the Tahoe region and the Sierra. @TahoeWeather @NWSReno #CAwx pic.twitter.com/QgHPwcHVjj

— US StormWatch (@US_Stormwatch) December 27, 2021