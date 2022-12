Tempestade de areia atinge Pequim e norte da China; Veja fotos

Pequim e grandes áreas do norte da China foram atingidas por uma tempestade de areia fora de época nesta segunda-feira, 12, que, em meio ao inverno seco, elevou os níveis de poluição do ar.

Uma espessa nuvem cobriu a capital chinesa, levando o índice de qualidade do ar PM10 – partículas de poluição com menos de 10 micrômetros de diâmetro que podem entrar pelo nariz e chegar aos pulmões – a 999. Ou seja, ultrapassou o topo da escala, muito além do ponto considerado prejudicial à saúde.

As concentrações de partículas PM10 excederam 561 microgramas por metro cúbico às 8h, de acordo com o centro de monitoramento ambiental de Pequim. Esse número é mais de 10 vezes a diretriz média diária de 45 microgramas por metro cúbico estabelecida pela Organização Mundial da Saúde.

Pequim costumava ser atingida por tempestades de areia regularmente na primavera, mas menos no inverno. A última vez que viu uma tempestade de areia tão tarde no ano foi em 2015.

A tempestade de areia se originou na Mongólia e gradualmente se moveu para o sul. No início da manhã de segunda-feira, o Observatório Meteorológico Central emitiu um alerta azul para tempestades de areia – o nível mais baixo em um sistema de alerta de quatro níveis – para grande parte do norte da China, da cidade oriental de Tianjin à região de Xinjiang, no extremo oeste.

A Mongólia, que fica ao norte da China continental, está enfrentando fortes ciclones, de acordo com a administração meteorológica. A areia e a poeira da Mongólia se moveram para o leste e para o sul sobre as regiões do norte da China, carregadas pela alta pressão fria dos ciclones.

Tempestades de areia também atingiram as províncias do norte de Hebei e Shanxi, oeste de Gansu e centro e oeste da Mongólia Interior, disse a agência de notícias estatal Xinhua. Outras partes do país, incluindo o norte de Xinjiang, estão registrando altos níveis de rajadas de vento.

As tempestades de areia devem durar até terça-feira, 13.

Na primavera de 2021, Pequim foi atingida pela maior tempestade de areia em quase uma década, que deixou os céus com um estranho tom de laranja.

Nas décadas anteriores, cada mês de maio registrou pelo menos duas rodadas de tempestades de areia, de acordo com a Xinhua. A frequência e a gravidade das tempestades de areia devem-se em parte à seca, à crescente pressão populacional e ao fraco progresso na revegetação, o que causou uma rápida desertificação das terras no norte e no noroeste.

Mas as tempestades de areia diminuíram drasticamente desde então; o número anual de dias afetados por tempestades de areia em Pequim caiu de um pico de 26 na década de 1950 para apenas três dias depois de 2010, informou a Xinhua.

Desde 2000, o governo chinês investiu bilhões de dólares na prevenção de tempestades de areia. As autoridades lançaram vários projetos ecológicos e de reflorestamento e instalaram satélites para monitorar tempestades de areia e alertar as agências meteorológicas com antecedência.

