Telhado de ginásio desaba em escola na China, deixando onze mortos

O telhado de um ginásio em uma escola na China desabou nesta segunda-feira, 24. No momento do acidente, um time de vôlei feminino treinava na quadra. Ao menos onze pessoas morreram, a maioria crianças, segundo a mídia local.

O acidente ocorreu na cidade de Qiqihar, no noroeste do país. A Rádio Nacional da China informou que o técnico do time de vôlei feminino do Ensino Médio participou das operações de resgate, chamando os nomes das alunas enquanto equipes de busca remexiam nos escombros.

Apenas oito das 19 pessoas que estavam dentro do ginásio sobreviveram. Enquanto isso, pais angustiados lotaram um hospital próximo á escola, em busca de atualizações.

A polícia deteve os chefes de uma empresa local de construção, sob acusação de despejar perlita – uma forma de vidro vulcânico – no telhado do ginásio durante uma obra adjacente. O mineral teria absorvido a água da chuva, após as fortes tempestades na área, aumentando o peso sobre o telhado. Autoridades acreditam que isso causou o acidente, relatado às 15h do horário local (4h em Brasília).

Os pais criticaram os funcionários da escola, dizendo que houve falha na comunicação sobre as operações de resgate.

“Eles me disseram que minha filha se foi, mas nunca chegamos a vê-la. Todas as crianças estavam com o rosto coberto de lama e sangue quando foram enviadas para o hospital. Eu implorei, por favor, deixe-me identificar a criança. E se não fosse minha filha?”, disse um homem em um vídeo que circulou nas redes sociais.

“O que [as autoridades] têm feito quatro, cinco ou até seis horas depois que as crianças foram enviadas para o hospital? Os médicos não estão se comunicando conosco sobre como está indo o resgate”, acrescentou ele.

O vídeo levou muitos internautas em todo o país a questionarem a forma como a polícia tratou os pais dos alunos da escola. Algumas pessoas também criticaram a falta de fiscalização, que teria permitido a permanência da perlita no telhado do ginásio.

Acidentes de construção são comuns na China e são atribuídos a padrões de segurança, bem como fiscalização, negligentes. Em junho, uma explosão em uma churrascaria no noroeste da China matou pelo menos 31 pessoas. Uma investigação preliminar descobriu que um funcionário do restaurante estava substituindo uma válvula quebrada em um tanque de gás liquefeito quando o incidente ocorreu.

Em abril, um incêndio em um hospital de Pequim também matou 29 pessoas e levou alguns sobreviventes desesperados a fugir, pulando pelas janelas.

