Um táxi desgovernado avançou contra uma multidão de pessoas no centro de Moscou neste sábado, ferindo oito delas, informou a agência de notícias russa, Tass, citando uma fonte nos serviços de emergência.

De acordo com o jornal inglês Daily Mail, entre os feridos estavam torcedores mexicanos que viajaram à capital russa para acompanhar o jogo de estreia do México na Copa do Mundo, contra a Alemanha, neste domingo.

Segundo a polícia de Moscou, o motorista perdeu o controle do veículo. Testemunhas dizem que ele estava bêbado e que tentou fugir do local, mas acabou detido pela polícia.

Antes, o motorista, que portava uma carteira de habilitação do Quirguistão, pediu desculpas aos torcedores que atingiu, dizendo que não tinha intenção de machucar ninguém.