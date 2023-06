Sul-coreanos acordam de um a dois anos mais novos nesta quarta-feira

Toda a população da Coreia do Sul acordou, nesta quarta-feira, 28, com pelo menos um ano de idade a menos. Nada a ver com elixires ou fontes da juventude – seis meses após aprovação da Assembleia Nacional, o país abandonou seu sistema tradicional (e impopular) de contar os anos de vida, adotando método internacional.

No sistema anterior, considera-se que os sul-coreanos já têm um ano de idade quando nascem, e mais um ano é adicionado a cada 1º de janeiro. O costume incomum significa que um bebê nascido na véspera de Ano Novo, por exemplo, completaria dois anos assim que o relógio batesse meia-noite.

Segundo o jornal sul-coreano Korea Times, sob as revisões introduzidas nesta quarta, as idades serão calculadas da mesma forma que o resto do mundo no âmbito administrativo e civil, como contratos e outros documentos oficiais.

A Assembleia Nacional disse que a mudança, aprovada em dezembro do ano passado, “resolveria a confusão social causada pelo uso misto de cálculos de idade”. Embora o padrão global seja aplicado a documentos médicos e jurídicos desde a década de 1960, outros papéis oficiais continuaram a usar o método sul-coreano.

Nos últimos anos, políticos intensificaram suas críticas contra o sistema, argumentando que ele faz com que a Coreia do Sul, uma potência tecnológica e cultural global, pareça fora de sintonia com o resto do mundo.

Em uma pesquisa no ano passado, mais de 70% dos entrevistados se disseram favoráveis à mudança. Por isso, Lee Wan-kyu, ministro da legislação do governo, disse esperar que disputas judiciais ou reclamações em relação à mudança “sejam bastante reduzidas”.

De acordo com uma pesquisa do governo realizada em setembro de 2022, algumas podem continuar usando o método tradicional em ambientes informais, mas 86% dos sul-coreanos disseram que adotariam o sistema internacional em suas vidas cotidianas.

A nova regra, contudo, não afeta as políticas que dependem de limites de idade, como a compra legal de álcool e cigarros, ingresso obrigatório no sistema de educação ou alistamento mandatório no exército para os homens fisicamente aptos. Um terceiro sistema que rege essas áreas da vida – no qual a idade de uma pessoa é calculada a partir de zero no nascimento e um ano é adicionado no dia de Ano Novo – permanecerá em vigor por enquanto.

As origens do método tradicional sul-coreano de contar os anos de vida não são claras. Uma teoria é que considerar que um bebê já tem um ano de idade ao nascer leva em conta o tempo passado no útero – com nove meses arredondados para 12. Outros relacionam isso a um antigo sistema numérico asiático que não tinha o conceito de zero.

