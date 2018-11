Sul-coreano é eleito presidente da Interpol; Rússia denuncia complô

Kim Jong Yang foi eleito nesta quarta-feira, 21, o próximo presidente da Interpol, maior organização policial do mundo. O sul-coreano derrotou o candidato russo Alexander Prokopchuk, general do Ministério do Interior da Rússia e atual vice-presidente da organização.

Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Europa eram favoráveis ao candidato eleito e fizeram lobby contra o russo, afirmando que Prokopchuk utilizaria o órgão como meio de perseguir os inimigos do Kremlin. Senadores americanos chegaram a publicar uma carta dizendo que a eleição do candidato russo seria como “colocar a raposa no comando de um galinheiro”.

Em resposta à derrota, a Rússia apontou um complô dos outros países durante o processo de votação. “Se analisarmos imparcialmente as declarações feitas por vários países na véspera das eleições, então fica evidente que houve fortes pressões”, comentou Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, à imprensa local.

Kim cumprirá mandato até 2020, completando os quatro anos do seu antecessor, Meng Hongwei, que foi preso na China acusado de corrupção. “Nosso mundo enfrenta mudanças sem precedentes que implicam em grandes desafios para a segurança pública”, declarou o vencedor. “Para superá-los, precisamos de uma visão clara: precisamos construir a ponte para o futuro”.