Suécia conclui que ‘detonações’ causaram danos aos dutos Nord Stream

Por Da Redação 6 out 2022, 09h30

A Polícia de Segurança da Suécia confirmou nesta quinta-feira, 6, que “detonações” causaram os danos nos dois gasodutos Nord Stream, depois de concluir uma investigação sobre vazamentos de gás descobertos em 27 de setembro.

Detonações causaram “danos extensos” aos gasodutos na zona econômica sueca, disse a Polícia de Segurança nesta quinta-feira, acrescentando que sua investigação reforçou “suspeitas de sabotagem”. O Nord Stream 1 e 2 são a principal via de fornecimento de energia da Rússia para a Europa.

As notícias dos vazamentos provocaram furor entre vários líderes europeus, que apontaram sabotagem como causa provável. Na época, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou os vazamentos nos gasodutos Nord Stream de “ato deliberado de sabotagem”, embora não tenha acusado diretamente a Rússia.

Moscou, que construiu a rede, não descartou a possibilidade de sabotagem.

Ambos os gasodutos são palco principal de uma guerra energética entre as capitais europeias e o Kremlin. A queda de fornecimento de gás russo por conta da guerra na Ucrânia atingiu as principais economias ocidentais, elevou os preços do gás e provocou uma busca por fontes alternativas de energia.

A União Europeia acusou a Rússia de usar a energia como arma de guerra, enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que Moscou estava fazendo chantagem com a Europa para reduzir o apoio do Ocidente à Ucrânia.

De acordo com a polícia sueca, “certas apreensões” também foram feitas como parte da investigação e agora estão sendo revisadas e analisadas.

Uma investigação contínua também busca descobrir se “alguém pode ser acusado de suspeita e posteriormente processado”, disse o comunicado da polícia.