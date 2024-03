Socorristas encontram dois corpos na água após colapso de ponte nos EUA

A equipe de mergulhadores socorristas que trabalha no local onde desabou uma ponte de 2,6km nos Estados Unidos afirmaram nesta quinta-feira, 28, ter encontrado os corpos de seis das vítimas que estavam desaparecidas no rio Patapsco, em Baltimore, no estado de Maryland. No total, oito trabalhadores da área de construção civil caíram na água durante o acidente que viu um navio cargueiro colidir com a estrutura, dois dos quais foram resgatados com vida. Os outros quatro já foram dados como mortos.

Segundo os socorristas, os dois corpos foram recuperados nesta quinta dentro de uma caminhonete vermelha, que estava submersa no local onde a ponte de Baltimore desabou. Por enquanto, a Polícia de Maryland identificou quatro das vítimas: o mexicano Alejandro Hernandez Fuentes, 35, Dorlian Ronial Castillo Cabrera, 26, da Guatemala (que foram encontrados na caminhonete), além de Miguel Luna, natural de El Salvador, e Maynor Suazo Sandoval, cidadão hondurenho (esses continuam desaparecidos). Um dos resgatados da água, cujo nome não foi divulgado, também é mexicano.

A polícia informou na quarta-feira 27 que os mergulhadores não conseguem mais trabalhar com segurança porque as águas do rio estão lotadas de concreto da ponte destruída. Agora, estão usando apenas varreduras de sonar. Autoridades acreditam que os outros corpos estão dentro de veículos “envoltos em detritos”.

O que aconteceu

O porta-contêineres Dali dirigia-se dos Estados Unidos para o Sri Lanka quando perdeu energia repentinamente e emitiu um pedido de socorro, logo antes de colidir com a ponte de Baltimore. A caixa preta recuperada do navio mostra que o sistema elétrico falhou por pouco mais de um minuto, mas isso foi suficiente para tornar a colisão inevitável.

Em uma gravação de áudio na caixa preta, o piloto pode ser ouvido dando comandos de direção e ordens de leme conforme o navio se aproxima da ponte.

Impacto duradouro

As autoridades de Maryland afirmaram que o colapso da ponte em um dos portos mais importantes da Costa Leste dos Estados Unidos pode representar um risco para as cadeias de abastecimento globais e para a economia do país. Wes Moore, governador de Maryland, disse que 8 mil empregos poderiam ser afetados pelo acidente, que qualificou como “crise mundial”.

“A economia nacional e a economia global dependem do porto”, disse ele, observando que, só no ano passado, passou por lá carga equivalente a US$ 80 bilhões (R$ 400 bilhões).

Paul Wiedefeld, secretário do Departamento de Transportes de Maryland, enfatizou que a substituição da estrutura não seria um processo rápido, mas prometeu durante entrevista coletiva na quarta-feira que as autoridades estavam trabalhando para “elaborar um projeto para a substituição dessa ponte o mais rápido possível”, para fazer com que o porto volte a funcionar .

Especialistas dizem que o colapso da Francis Scott Key Bridge pode levar a perdas de até US$ 15 milhões (R$ 75 milhões) por dia até que a rota marítima seja reaberta.