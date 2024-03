Desaparecidos em colapso de ponte nos EUA são dados como mortos

A polícia de Baltimore, no estado americano de Maryland, anunciou nesta quarta-feira, 27, que suspendeu as buscas por sobreviventes do desabamento de uma ponte, 18 horas após a colisão um navio porta-contêineres colidir com a estrutura. Seis pessoas desaparecidas foram presumidas mortas pelas autoridades, enquanto a guarda costeira dos Estados Unidos disse que deixou de buscar sobreviventes para tentar localizar corpos na água.

“Não acreditamos que vamos encontrar nenhum desses indivíduos vivos”, comunicou Shannon Gilreath, contra-almirante da Guarda Costeira.

Dois trabalhadores da área de construção civil foram resgatados com vida na terça-feira, um dos quais foi hospitalizado. Dentre os desaparecidos, estão imigrantes do México, Guatemala e El Salvador, segundo o consulado mexicano em Washington, D.C. As buscas já haviam sido interrompidas durante a noite por causa da visibilidade reduzida e de fortes correntes marítimas, de acordo a Polícia Estadual de Maryland.

Investigação

Durante as buscas, investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos encontraram a caixa preta do navio e devem entrevistar a tripulação para esclarecer o ocorrido.

Espera-se que uma equipe de peritos rodoviários também examine os destroços da ponte Francis Scott Key para tentar descobrir o que levou o cargueiro a se chocar contra a estrutura. Mas, segundo autoridades, assim que detectou uma perda de propulsão, a tripulação do navio baixou a âncora para desacelerar a embarcação – comprando tempo para que autoridades de transporte de interrompessem o tráfego na ponte, evitando um número maior de vítimas.

Irregularidades no navio

Uma inspeção realizada no navio em 2023 constatou problemas nas “máquinas de propulsão e auxiliares”, segundo dados do site público Equasis. A embarcação também esteve envolvida em outro incidente em 2016, no porto de Antuérpia, na Bélgica, quando bateu num cais enquanto tentava manobrar.

Apesar da ponte ter desabado quase imediatamente após a colisão com o navio de quase 300 metros, o governador de Maryland, Wes Moore, afirmou que a estrutura não possuía problemas estruturais e estava de acordo com o código de construção.

Impacto na economia

O porto de Baltimore, um dos mais movimentados da costa leste americana, foi fechado por tempo indeterminado devido ao acidente, o que, segundo Pete Buttigieg, secretário de Transportes dos Estados Unidos, provocou um “impacto grande e prolongado nas cadeias de abastecimento”.

Apesar do transtorno, analistas avaliam que as consequências da colisão não devem gerar uma crise de abastecimento profunda, ou afetar os preços dos produtos, já que existem muitos outros portos na Costa Leste.

A ponte, inaugurada em 1977, transportava diariamente cerca de 31 mil veículos. Seu colapso também prejudicou o trânsito local, obrigando motoristas a trocarem de rota para vias mais congestionadas.