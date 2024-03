Ponte desaba nos EUA após ser atingida por navio; veja vídeos

Uma importante ponte em Baltimore, no estado americano de Maryland, desabou depois de ser atingida por um navio porta-contêineres na manhã desta terça-feira, 26. O acidente levou vários veículos a caírem no rio, bem como cerca de 20 pessoas. O corpo de bombeiros da cidade declarou que ocorreu “um evento com vítimas em massa”.

O porta-contêineres de quase 300m de altura, com bandeira de Singapura, saiu do porto a caminho do Sri Lanka quando colidiu com a ponte Francis Scott Key. Acredita-se que a embarcação fretada pela transportadora Maersk atingiu um dos suportes centrais da ponte, fazendo com que grande parte da estrutura de 2,6 km cedesse. Vários veículos caíram abaixo, no rio Patapsco, um centro de transporte marítimo na costa leste dos Estados Unidos.

The Francis Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland which crosses the Patapsco River has reportedly Collapsed within the last few minutes after being Struck by a Large Container Ship; a Mass Casualty Incident has been Declared with over a Dozen Cars and many Individuals said to… pic.twitter.com/SsPMU8Mjph

#UPDATE: We are seeing more of the Key Bridge collapse in Baltimore as the sun starts to rise.

What we know from @BaltimoreFire:

-2 pulled from water, 1 seriously injured

-searching for at least 7 in water

-sonar picking up cars in water

-searching w/marine and air crews pic.twitter.com/WCvJhg0FWN

— Alexis Wainwright (@AWainwrightTV) March 26, 2024