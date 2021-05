Sobe para 145 o número de mortos por bombardeios israelenses a Gaza

Novos bombardeios de Israel à Faixa de Gaza realizados neste sábado (15) elevaram para 145 o número de palestinos vitimados pelos confrontos, sendo 41 crianças e 23 mulheres.

No total, o número de feridos ultrapassa os 1.100. Já do lado israelense foram 10 mortes, segundo informações do jornal Haaretz.

Essa é a pior crise entre Israel e a Faixa de Gaza desde 2014. Neste sábado, um israelense foi morto depois que foguetes disparados pelo Hamas atingiram Tel Aviv, interrompendo dois dias de relativa calma na cidade. Os mísseis atingiram ainda vários prédios na região central de Israel.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Defesa de Israel, militantes do Hamas já dispararam 2.300 desde o início da crise, na última segunda-feira (10).

Também neste sábado, Israel bombardeou uma torre onde funcionavam escritórios das agências de notícias Al Jazeera e Associated Press em Gaza (assista abaixo). A construção destruída tinha doze andares e também abrigava outros escritórios e apartamentos residenciais.

בורג' אלג'לא ,מראשוני המגדלים בעזה בניין של 15 קומות , 60 דירות ומשרדים , במקום משרדים של חברות כלכליות ומשרדי תקשורת לרבות אלג'זירה ואולפני רדיו ועוד הופצץ לפני זמן קצר pic.twitter.com/2Wo7Vj8WmM — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) May 15, 2021