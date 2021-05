Israel ataca túneis subterrâneos do Hamas na Faixa de Gaza

As forças militares israelenses alvejaram uma rede de túneis subterrâneos de defesa na Faixa de Gaza, construídos pelo Hamas nos últimos anos, em ataques durante a noite de quinta-feira, 13.

A Força de Defesa da Israel (FDI) diz que dezenas de membros do Hamas foram mortos nos ataques, mas como muitos corpos ainda estão soterrados nos escombros, o número exato de mortos pode levar algum tempo para ser determinado. Os ataques representam uma escalada séria nos combates transfronteiriços, e a operação é uma das maiores das FDI em Gaza nos últimos anos.

As forças terrestres israelenses iniciaram uma manobra como se estivessem se preparando para entrar em Gaza. As forças do Hamas então entraram rapidamente nos túneis. A Força Aérea, composta por cerca de 160 jatos, atirou por mais de 40 minutos, enquanto as forças terrestres estavam de prontidão para atirar em qualquer um que emergisse dos túneis.

A rede de túneis, que se estende por vários milhares de quilômetros, foi construída após a guerra de 2014 para ser usada em ataques a Israel. Oficiais do Hamas, acredita o FDI, estavam nos túneis no momento do ataque.

Aviões de guerra israelenses bombardearam nesta sexta-feira, 14, as casas de três comandantes militares do Hamas no centro de Gaza, disseram testemunhas. Não houve relatos de feridos, pois as moradias já haviam sido evacuadas, disseram os moradores locais.

O ataque coincidiu com um relatório da Unidade do Porta-voz das FDI à mídia internacional de que uma incursão terrestre havia começado. A notícia ganhou as principais manchetes em todo o mundo, apenas para ser retratada horas depois, quando os militares voltaram ao comunicado e pediram desculpas pela informação enganosa.