Sob temores da guerra, Romênia reforça defesa na fronteira com Ucrânia

A Romênia começou a intensificar as atividades de patrulha, observação e defesa militar nas aldeias que margeiam o rio Danúbio, de acordo com duas fontes do alto escalão da Defesa do país. Do outro lado das águas, drones russos têm atacado as instalações de grãos da Ucrânia e detritos das investidas recaem em solo romeno.

As medidas refletem uma preocupação crescente da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a principal aliança militar ocidental, de que a guerra envolva um de seus membros, o que representaria uma repercussão a níveis mundiais. Ainda como forma de proteção, foram enviados quatro caças F-16 dos Estados Unidos e a zona proibida ao voo foi alargada.

De acordo com o Ministério da Defesa do país, em comunicado divulgado há uma semana, cerca de 100 soldados norte-americanos chegaram à base aérea militar de Borcea, a aproximadamente 150 km de uma das áreas mais afetas na Ucrânia.

Apesar das ações protetivas, a aliança política e militar do Ocidente não acredita que a Rússia tenha a Romênia como alvo. O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou que os ataques nas divisas foram “imprudentes e desestabilizadores”, mas não trazem evidências da intencionalidade russa de envolver os romenos.

Algumas peças de drones russos caíram na parte do rio que corresponde à Romênia, em episódios isolados. O porta-voz do Ministério da Defesa da Romênia, Constantin Spinu, seguiu a mesma linha da Otan e reafirmou que os ataques tão próximos tornavam praticamente impossível evitar as violações territoriais sofridas.

A Guerra na Ucrânia alcançou a região do rio Danúbio com mais intensidade desde que Moscou decidiu bloquear a principal rota alternativa para as exportações agrícolas de Kiev. Entre os principais alvos de Vladmir Putin estavam os portos ucranianos de Izmail e Reni.

O Exército romeno construiu dois abrigos antiaéreos e a população recebe alertas nos celulares quando são detectados drones russos na aldeia de Plauru, proxima de Izmail. No entanto, o prefeito da comuna de Ceatalchioi, Tudor Cernega, onde está localizado o povoado, disse que o sinal limitado dos telefones dificulta a recepção dos avisos

